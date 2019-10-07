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Kosova sorusuna böyle cevap verdi: Türkiye'ye ders verecek değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuçiç, bir gazetecinin Kosova sorusu üzerine, 'Burada Türkiye'ye ders verecek değiliz. Böyle bir niyetimiz yok. Bunun bize bir faydası olmayacaktır. Menfaatlerimizin farklılaştığı noktalar olabilir. Geleceğe doğru atılmış bir adımdır. Her çözümün Türkiye açısından kabul edilebileceğini ifade etmişti. Bunun için teşekkür ediyoruz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ortak basın toplantısı düzenledi.
 
İki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği toplantını sonunda, iki lider basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
Toplantının soru-cevap kısmında Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak tanıdığı Kosova'nın statüsü de gündeme geldi. 
 
Bir gazetecinin "Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihin en yüksek noktasına uzandığını ifade ettiniz. Ancak bizim topraklarımızın bir kısmının bağımsız devlet olarak tanınma konusu var. Kosova konusu bu güzel ilişkilere gölge düşüren husus olabilir. Her bir çözüm bu müzakerelerde Ankara açısından kabul edilebilir mi?" sorusunu Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic yanıtladı:
 
"Türkiye kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir. Burada Türkiye'ye ders verecek değiliz. Böyle bir niyetimiz yok. Bunun bize bir faydası olmayacaktır. Menfaatlerimizin farklılaştığı noktalar olabilir. Geleceğe doğru atılmış bir adımdır. Her çözümün Türkiye açısından kabul edilebileceğini ifade etmişti. Bunun için teşekkür ediyoruz."
 
Erdoğan ise Vucic'in açıklamasını "Sayın Vucic gayet güzel cevap verdi, teşekkür ediyorum" şeklinde destekledi.

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