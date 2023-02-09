İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2023 Perşembe / 19 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,829
  • EURO
    20,1758
  • ALTIN
    1135.61
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kosova'da hükümet binasına depremlerde hayatını kaybedenler için Türk bayrağı yansıtıldı
Güncel

Kosova'da hükümet binasına depremlerde hayatını kaybedenler için Türk bayrağı yansıtıldı

Kosova'nın başkenti Priştine'deki hükümet binasının dış cephesine Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Türk bayrağı yansıtıldı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 00:06 - Güncelleme:
Kosova'da hükümet binasına depremlerde hayatını kaybedenler için Türk bayrağı yansıtıldı
ABONE OL

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle ülkesinde ilan edilen ulusal yas gününde, hükümet binasının dışının, yaşamını yitirenlerin anısına kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını duyurdu.

Kurti, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaralıların sağlığı için dua ediyoruz. Türkiye halkının ve devletinin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.