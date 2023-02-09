Kosova'da hükümet binasına depremlerde hayatını kaybedenler için Türk bayrağı yansıtıldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle ülkesinde ilan edilen ulusal yas gününde, hükümet binasının dışının, yaşamını yitirenlerin anısına kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını duyurdu.

Kurti, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaralıların sağlığı için dua ediyoruz. Türkiye halkının ve devletinin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.