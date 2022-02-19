Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımı

AA 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:41 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:41

Kosova Yetim Vakfı Başkanı Fadil Pushkolli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'dan hayırseverlerin desteğiyle kış boyunca Kosova'da etnik toplum gözetilmeden ihtiyaç sahibi herkese ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yaşanan salgın neticesinde ihtiyaç sahiplerinin durumlarının daha da ağırlaştığını söyleyen Pushkolli, "Kosova'da kış yardımı çalışmalarını sürdürüyoruz ve Kosova'da yaklaşık 100 ton kömür dağıtıyoruz. Bütün Türkiye'deki kardeşlerimize İHH İnsani Yardım Vakfı olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova Ovası belediyesinde, azınlık topluluklarına yönelik başlayan yardım dağıtımlarına, Mamuşa ve İpek belediyelerinde devam edilecek. Yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda, 500 aileye de kömür dağıtılması hedefleniyor.