Kosovalı ekip Priştine'ye döndü: Küçük ama kalbi büyük bir millet olduğumuzu ve çok şey verebileceğimizi kanıtladık

Kosova Arama Kurtarma Derneği Sekreteri İlir Gaxha, deprem bölgelerindeki çalışmalar sırasında neredeyse her ülkeden üniforma gördüklerini söyledi.

Gaxha, "Küçük ama kalbi büyük bir millet olduğumuzu ve çok şey verebileceğimizi kanıtladık. Temsil ettiğimiz ülkeyle gurur duyduk, desteğiniz için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Angılı da konuşmasında, ekibe kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu zor zamanda, Kosova bizim dostumuz, kardeşimiz yardım elini uzattı. Bizim için çok değerli hem manevi hem maddi yardım. Kosova arama kurtarma ekibi olarak sahada çok zor koşullarda görev yaptılar. 2 kişiyi sağ çıkardılar, biri 3 yaşında bir çocuk. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

Arama kurtarma çalışmalara katılan Fanol Shala da ekibiyle enkaz altından 3 yaşında bir çocuk ve bir yetişkini çıkardıkları için gururlandığını dile getirdi.

Kosova hükümeti, 6 Şubat'ta Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla 36 askerden oluşan FSK birliğini Türkiye'ye göndermiş, 9 Şubat'ta Kosova Arama ve Kurtarma Derneğinden 6 personel ve 10 Şubat'ta 3 ilave personel de bu birliğe katılmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.