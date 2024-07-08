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Kötü koku ihbarına gelen polis korkunç manzarayla karşılaştı!

Antalya'da apartman sakinlerinin binadaki kökü koku üzerine ihbarda bulunmalarının üzerine, olay yerine gelen polis ekiplerince daire sahibi evinde ölü bulundu.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 07:30 - Güncelleme:
Kötü koku ihbarına gelen polis korkunç manzarayla karşılaştı!
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Olay, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir apartmanın birinci katından yayılan kötü kokuyla birlikte dairede ikamet eden Kansu Taşpınar'a (49) ulaşamayan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KOKU BÜTÜN SOKAĞI SARDI

İtfaiye ekiplerinin yardımı ile daireye giren polis ekipleri Taşpınar'ı kanepenin kenarında hareketsiz yatar vaziyette buldu. Taşpınar'ın yaklaşık 15 gün önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başlaması nedeniyle apartmanı koku kapladığı öğrenildi. Ekiplerin daireyi havalandırmak için camları açılması ile birlikte sokağı ağır bir koku kapladı. Olay Yeri İnceleme ekipleri özel maske ile çalışmalarını tamamladıktan sonra Kansu Taşpınar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerini soruşturma başlattı.

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