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Kötü kokular gelince... Eskişehir'de sır ölüm

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 07:37 - Güncelleme:
Kötü kokular gelince... Eskişehir'de sır ölüm
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Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan Mehmet Özen'in yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Polis ekipleri eve girdiklerinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özen'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

Özen'in yaklaşık bir ay önce Yalova'dan Eskişehir'e taşındığı öğrenildi.

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