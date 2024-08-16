Kötü kokular gelince... Eskişehir'de sır ölüm

Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan Mehmet Özen'in yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Polis ekipleri eve girdiklerinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özen'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.
Özen'in yaklaşık bir ay önce Yalova'dan Eskişehir'e taşındığı öğrenildi.