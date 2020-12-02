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Kovalama sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı

Bolu'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşette uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kovalamaca anı, polis kamerasına yansıdı.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:52
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda oluşturulan kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam etti.

Bunun üzerine yaşanan kovalamacada, otomobilden yola poşet atıldı.

Polis ekipleri, otomobili D-100 kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde önüne bariyer çekerek durdurdu.

Yola atılan poşette 396 uyuşturucu hap ele geçiren polis ekipleri, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kovalamaca anı, polis kamerasına yansıdı.

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