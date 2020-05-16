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Kovid-19 denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem uygulandı

Kuaför, AVM, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan Kovid-19 denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem uygulandı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:42
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