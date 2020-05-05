AA 05 Mayıs 2020 Salı 11:24 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 11:26

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde toplumların sağlığını önemli ölçüde tehdit eden yeni tip koronavirüs hastalığına karşı ilaç üretim çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü, Türkiye'de de bu yönde çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

Sağlık alanındaki birçok buluş için gerekli olan üniversite-sanayi iş birliğinin, Kovid-19 salgınında her zamankinden daha da önem taşıdığını vurgulayan Erdöl, "Büyük bir imtihandan, tarihi bir dönemeçten geçtiğimiz bugünlerde, tüm kamu ve özel kurumlarımızla devlet-millet dayanışmasının küresel sahnedeki ender örneklerinden birini vererek yolumuza yıkılmadan, teslim olmadan devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.



Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesinin, Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon protokolü olan 58 eğitim ve araştırma hastanesiyle, vatan müdafaasının sadece cephede olmadığını gösterdiğini, öğretim üyelerinin kahramanlıkları ve özverileriyle salgının en ön cephesinde görevini yerine getirdiğini kaydetti.

- Ar-Ge çalışmaları meyvesini verdi

Kovid-19 salgınının takip ve kontrolünü sağlamak ve millete hizmet sunmak üzere seferberlik şuuruyla Ar-Ge faaliyetlerine de hız verdiklerini ifade eden Erdöl, ilaç çalışmalarında geldikleri aşamayı şöyle anlattı:

"Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların bir neticesi olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB'in de desteklediği 'TR-C 19' ismiyle ürettiğimiz ilacın Ar-Ge çalışmaları neticesinde, daha önce laboratuvarda izole edilen Kovid-19 virüsünü nötralize ettiğini ve gönüllü, aktif Kovid-19 pozitif hastalar üzerinde uygulamaya hazır hale geldiğini ifade etmek istiyorum. Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız. Bu vesileyle Sağlık Bilimleri Üniversitemizin fedakar çalışanlarına, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ'ye, TÜSEB'e, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne, Antimikrop Ar-Ge Ve Biyosidal Analiz Merkezine ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

- "TR-C 19, en anlamlı ilaç çalışmalarından biri"



VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ise Türkiye'nin Kovid-19 salgını karşısında yaşadığı sıkıntılı günlerden kurtulması yönünde tüm potansiyellerini hizmete sunduklarını dile getirdi.

Dr. Ercan Varlıbaş, şunları kaydetti:

"VSY Biyoteknoloji olarak, şimdiye kadar Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle dünyada ilkleri üreterek, yenilikçi yapımızla öncü pek çok Ar-Ge projesini hayata geçirdik. Dünyanın 66 ülkesinde ürünlerimizle insanlara sağlık alanındaki hizmetimizi kesintisiz sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki başarılı projelerimizle ülkemizi temsil ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün, tüm dünya sağlığını önemli ölçüde tehdit eden koronavirüs hastalığına karşı yürüttüğümüz TR-C 19 ilaç çalışmamız bu projeler arasında en anlamlılarından biri. Çok kısa bir sürede aktif koronavirüs hastalarında uygulanma aşamasına gelmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile oluşturduğumuz sinerjinin çok önemli bir payı var. Elbette, VSY Biyoteknoloji olarak en büyük dileğimiz TR-C 19 ilacının, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa faydalı olması. Umuyorum ki, TR-C 19 ilacı, hastalarımızın iyileşmesinde etkili bir reçete olacaktır. Türkiye'nin bu zor günlerden bütün kurumlarıyla, dayanışma içerisinde üstesinden geleceğine eminiz. VSY Biotechnology olarak bu konuda bütün çabamızı gösterme niyetini sürdürüyoruz."



Rektör Erdöl ve Dr. Varlıbaş, çok kısa bir zaman içinde, "TR-C 19" ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile detaylı bir şekilde paylaşılacağını da bildirdi.