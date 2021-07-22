Kovid-19 hastası kadın memleketine gitti, köy ve mezra karantinaya alındı

DHA 22 Temmuz 2021 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 13:01

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Yenidoğdu köyüne gelen kadın, rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kadının yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan filyasyon çalışmasının ardından Yenidoğdu köyü ve bağlı Sorpiyen mezrası 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli ilimiz Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde, Covid-19 vakası görülmesi ve görülen vakanın temaslı sayısının fazla olması sebebiyle; 21 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrası 10 gün süre ile karantina altına alınmıştır" denildi.