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Kovid-19 ile ilgili sevindiren açıklama: 2 dakikada ölüyor

ABD'li bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) uygun nem ve sıcaklıkta, yaz güneşinin altında 2 dakikada öleceğini açıkladı.

star.com.tr24 Nisan 2020 Cuma 11:42 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 11:42
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Beyaz Saray Coronavirüs Görev Gücü brifingi sırasında, DHS Science and Technology Direktörü William Bryan, Ulusal Biyo Savunma Analiz ve Karşı Tedbirler Merkezi'nin COVID-19'un hangi koşullarda hayatta kalabileceğine dair çalışmalarının ilk sonuçlarını sundu.

Bryan gazetecilere verdiği demeçte, virüsün daha yüksek sıcaklıklara ve neme maruz kaldığında, çok daha hızlı öldüğünü söyledi.

75 derece Fahrenhayt (23 C) ve % 80 nemde bir 1 ila 6 saat arasındaki süreden çok daha hızlı öldüğünün belirten Bryan, bu koşullar altında doğrudan yaz güneş ışığına maruz kaldığında, virüs sadece iki dakika içinde yok olduğunu söyledi.

Bryan, farklı güneş ışığı, ultraviyole ışık, ısı ve nem konsantrasyonlarının yanı sıra diğer temizlik kimyasallarıyla da virüsün hangi koşullarda öldüğünü test ettiklerini belirtti.

DHS bilim adamları ayrıca, başka bir işlem yapmadan, çamaşır suyunun koronavirüsü beş dakika içinde öldürdüğünü ve izopropil alkolün sadece bir dakika içinde öldürdüğünü buldu.

'O ZAMAN NEDEN SICAK YERLERDE VAR?'

Bryan'ın açıklaması sırasında, bir muhabir Bryan'a 'New Orleans ve Florida gibi sıcak bölgelerde neden COVID-19 vakalarının olduğunu sordu.

Güneş ışığının, sıcaklığın ve nemin tamamen iyileştirici olmadığını belirten Bryan, yaz koşullarının 'bulaşma' oranını, hızını azaltılabileceği bir ortam oluşturacağını belirtti.

Bryan, 'Yazın virüsü tamamen öldüreceğini hissettiğimizi söylemenin sorumsuzca olacağını biliyoruz. Yine de, ilerlemek için bir fırsatımız olacak.' dedi.

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