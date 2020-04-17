Kovid-19 ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeler

AA 17 Nisan 2020 Cuma 22:39 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 22:41

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 690 bine ulaşırken Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 35 bin 900 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı da 58 bini geçti.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 172 bin 434'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 42 bin 727 olarak açıklandı. Vaka sayısında bugün görülen 355 artış, mart başından beri en düşük günlük artış oldu.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili yeni kriterler getirerek düzenlemeye gitti. Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bin 478, vaka sayısı 188 bin 68, iyileşen sayısı ise 72 bin 963 olarak açıklandı.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 18 bin 681'e yükselirken toplam vaka rakamı 168 bin 241'e ulaştı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 34 bin 420'ye çıktı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya çıkarken vaka sayısı da 108 bin 692 oldu.

Can kayıpları Belçika'da 5 bin 163'e, İran'da 4 bin 958'e, Almanya'da 4 bin 193'e, Hollanda'da 3 bin 459'a, Brezilya'da 2 bin 141'e, İsveç'te 1400'e, İsviçre'de 1325'e, Kanada'da 1310'a yükselirken Çin'de ise ölü ve vaka sayılarının revize edilmesinin ardından 4 bin 632'ye çıktı.

- ABD'DEN SINIR DIŞI EDİLEN 44 GUATEMALALIDA KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ



İran'da ordu personelinden 120 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) Afrika'da yeterli önlemler alınmazsa Kovid-19 nedeniyle 300 bin ila 3,3 milyon insanın ölebileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 azaldı.

ABD'den sınır dışı edilen 44 Guatemalalıda Kovid-19 tespit edildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'un valisi Korgeneral Ahmed Abdun Hammad salgınla mücadele kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle görevden alındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1921'den beri düzenlenen tarihi Komrades Maratonu ertelendi.

İngiliz ekibi Leeds United'ın eski futbolcularından Norman Hunter, Kovid-19 nedeniyle 76 yaşında öldü.

- AZERBAYCAN'DA KARANTİNA REJİMİ UZATILACAK



Avustralya Başbakanı Scott Morrison ülkede sosyal mesafeyle ilgili önlemlerin bir yıl devam edebileceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, karantina rejiminin uzatılacağını açıkladı.

2008'de Nobel Tıp Ödülü alan Fransız doktor Luc Montagnier, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini ileri sürdü.

Suudi Arabistan'da ramazan ayında teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak.

AB'nin salgın nedeniyle hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk tedbirler, Avrupa Parlamentosunca (AP) onaylandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgınının zirve noktasına henüz ulaşmadığını ifade etti.