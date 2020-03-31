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Kovid-19 nedeniyle Irak'ta sokağa çıkma yasağı 8 gün daha uzatıldı

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

31 Mart 2020 Salı 22:58 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 22:58
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Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, yaptığı basın açıklamasında, koronavirüs önlemleri kapsamında kurulan hükümete bağlı Kriz Masası'nın sokağa çıkma yasağını 8 gün daha uzattığını belirtti.

Daha önce yapılan açıklamalarda yasağın 11 Nisan’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Irak hükümeti, ilk olarak 15 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkede söz konusu virüsten dolayı sağlık ve güvenlik alanı dışındaki tüm resmi kurumlar tatil edilmişti.

Irak’ta koronavirüsten dolayı 50 kişinin hayatını kaybettiği, 694 kişide de vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

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