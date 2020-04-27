Kovid-19 tedavisine destek için ''ozon terapi'' önerisi

AA 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:21

Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ozon gazı kullanılarak uygulanan tedavilere "ozon terapi" denildiğini, dünyada 150 yılı aşkın süredir etkin bir tedavi ve sağlıklı yaşam unsuru olarak kullanılan yöntemin gün geçtikçe yararlarının ortaya çıkmasıyla günümüzde de fazlaca kullanılmaya başladığını aktardı.

Enfeksiyonları, yaraları ve çoklu hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ozon tedavisinden, günümüz tıbbında özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için de faydalanıldığına işaret eden Solmaz, "Ozon tedavisi bir hastalığı veya yarayı tedavi etmek için ozon gazını vücudunuza verme sürecini ifade eder. Ozon, üç oksijen atomundan (O3) oluşan renksiz bir gazdır. Ozon, doku ve hücrelerin oksijenlenmesini artırır. Bağışıklık sistemini uyararak tedavi amaçlı kullanılabilir. Ozon tedavisi genellikle 10 ile 12 seans sürmektedir. Tedavi kişiye özel tedavi protokolleri ile uygulanmaktadır." diye konuştu.

Solmaz, ozon terapi yöntemlerine ilişkin bilgi vererek, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vücutta ortalama 5 günlük etki gösterme süresine sahip olduğunu ancak 2 haftaya kadar uzayabildiğini aktardı.

Enfekte hastaların farklı şekilde gelişim gösterdiğini ve ileri vakaların enfekte olduktan 10 gün sonra vefat edebildiğini dile getiren Solmaz, şunları kaydetti:

"Çoğu hasta 5 gün kötüleşen öksürük, ateş gibi klinik semptomları yaşadıktan sonra tıbbi yardım ister ve hastanede yatış süreleri yaklaşık 3 hafta olup eşlik eden hastalığa göre yüzde 10-15 oranında yoğun bakıma giderler. Oradaki gidişat da yaş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen diğer eşlik eden hastalıkları ile ilişkilidir. Kovid-19 salgınından sonra dünyada etkin olabilecek tüm tedaviler araştırılmış olup, İtalya Ozon Oksijen Derneği (SİOOT), İtalyan Sağlık Enstitüsüne (İSS) ozon tedavinin kovidli hastalarda kullanımını önermiştir. Dünya Ozon Federasyonu (WFOT), yapılmış çalışmalar ve makaleler ışığında Portekiz, İspanya, İtalya ve Çin'de Kovid-19'lu hastalara ozon tedavisi uygulanması konusunda bildiri yayınlamış ve çok merkezli bir çalışma başlatmış, tedavi protokolünü Türkiye'ye de çalışmaya katılım için yollamıştır."

- "Ozon tedavi ile virüsün zarf yapısı bozulmakta"

Türkiye'de Kovid-19'da henüz ozon tedavisine başlanmadığını aktaran Solmaz, İtalya'nın Lombardiya bölgesinin enfeksiyondan en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu, bazı hastanelerin ozon tedavisini kullanmaya başladığını ve yoğun bakıma yatan 36 hastadan 35'inin ilk 5 gün içinde taburcu edilebildiğini anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi İlker Solmaz, "Ozon terapi bağışıklık sistemini destekleyen tedavilerin yeni bir metodu olup Kovid-19'lu hastalarda diğer tedaviler ile birlikte kullanımı olumlu yönde etkiyi arttırma açısından çok yardımcıdır." diyerek, şu bilgileri verdi:

"Ozon tedavisi dünyada her ne kadar az tanınmış bir metod olsa da son yıllarda enfeksiyonu engelleyici, bağışıklık sistemini dengeleyici, bağışıklık sistemini ve doku oksijenlenmesini arttırıcı etkisi bilimsel klinik çalışmalar ve yayınlar ile desteklenmiştir. Kovid-19 zarflı bir virüs olup ozon tedavi ile virüsün zarf yapısı bozulmakta ve virüsün sebep olduğu hasarların kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Ozon tedavi vücut üzerindeki çeşitli bağlanma bölgelerine etki ederek, vücut içerisindeki Kovid-19 virüsünün çoğalmasını engeller. Bu mekanizma ozon tedavinin en önemli etkisi olarak görülmektedir ki bu da Kovid-19'un varsayılan bağlanma bölgelerinin temasının önlenmesi ile sağlanmaktadır. Düşük dozlarda kullanılan ozon tedavi, Kovid-19'lu hastaların etkilenmiş akciğerlerinde veya organlarında meydana gelen hasarın önlenmesini ve düzelmesini sağlar. Virüsün oluşturduğu akciğer hasarı pek çok hastalıkta akciğer yetmezliğinin en önemli sebebidir. Özet olarak sistemik (kan yolu ile yapılan) ozon tedavisi tüm yukarıdaki pozitif etkilere sahip olup enfeksiyon kontrolü, bağışıklığı arttırma, anti virüs etkinliği, akciğer hasarından koruma özelliği ile etki sağlamaktadır."