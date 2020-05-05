Kovid-19'a karşı izolasyon önce aileden başlar

05 Mayıs 2020 Salı 09:23 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 09:23

Pandemiye karşı Türkiye’de oldukça yoğun tedbirler alındı, vakalar düşüşe geçti. Ancak Dönmez Ailesi’nin virüsle mücadelesi ‘her şey aileden başlar’ sözünü bir kez daha doğruladı. Aynı aileden 25 kişiye Kovid tanısı konuldu. İlk olarak babası Gürsel Dönmez (60), ardından babaanne Ayşe Dönmez (76), amca Abdurahman Dönmez (58), diğer amca Celal Dönmez (63), hala Hanife Dönmez (62) virüs tanısıyla tedavi altına alındı. Aile büyüklerinin ardından Dönmez soyadını taşıyan 20 kişi daha enfekte oldu. Vasfi Dönmez o süreci Akşam’a anlattı:

ÖNCE GRİP SANDIK

“Salgının Türkiye’de ilk çıktığı günlerde ailemizden bazıları gribal enfeksiyon geçiriyordu. Peş peşe semptomlar başlayınca grip diye düşündük. İlk olarak Celal ile Abdurahman amcam, babam ve Güler yengem ateş, öksürük ve halsizlikle Mecidiyeköy’de özel bir tıp merkezine gitti. Serum alıp taburcu edildiler. Sonra içimize ‘virüs mü’ diye şüphe düştü.” “O sırada babamda yoğun öksürük ve ateş başladı, nefes alması değişmişti.”

PEŞ PEŞE GELDİ

“Babamla babaannemi, halamı, halamın kızlarını, amcamı, dedem Zeki ve anneannem Gülsüm Topuz’u Medipol Hastanesi’ne kaldırdık, hepsi pozitif çıktı. O sırada diğer amcam Celal Dönmez kötüleşti. Peş peşe 25 kişi virüs kaptık. Bir kısmımız hastanede bir kısmımız ise evde karantinada kaldı. Hepimiz atlattık, bir tek amcam Celal Dönmez hastanede.”

NE DOKTORUMUZU UNUTURUZ NE DE ÜMRAN HEMŞİREYİ

Yaşadıkları süre içerisinde psikolojik olarak da çok etkilendiklerini söyleyen Dönmez sağlık çalışanlarının büyük emeği olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Babaannem Ayşe Dönmez kronik astım, romatizma yanı sıra tek böbrekle yaşıyor. O da hastalığı yendi. Tedavi süreci boyunca Doktorumuz Abdullah Kansu tüm aile fertleriyle ilgilendi. Evdekilere de videolar gönderip tedavi uygulattı. Bir de Ümran hemşireyi unutamayız. Babam tıraş olmak istemiş, sen benim babam sayılırsın diyerek onu tıraş edip banyo yaptırmış. Türkiye böylesine özverili sağlıkçıları olduğu sürece bu illete yenilmez.”