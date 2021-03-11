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Kovid-19'a rağmen Sabiha Gökçen Havalimanı 13 milyon yolcuyu ağırladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı pandemiye rağmen bir yılda 13 milyon yolcu kullandı.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 15:23
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Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında 28 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçici olarak uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Pandemi Sertifikası'nın gerekliliklerini yerine getirerek 1 Haziran 2020'de kapılarını yeniden uçuşlara açtı.

İlk vakanın açıkladığı 11 Mart 2020'den itibaren bugüne kadar havalimanını 13 milyon yolcu kullandı, yolcularına 'Sizi önemsiyoruz' mesajıyla sağlıklı ve güvenli bir seyahat imkanı sunmak isteyen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal içerisindeki tüm alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Güvenlik girişlerinde kullanılan plastik badyalar her kullanım sonrasında görevliler tarafından temizleniyor.

Havalimanında bugüne kadar toplam 750 bin metrekare alan dezenfekte edilirken, 30 bin litre sıvı sabun ve 20 bin litre el dezenfektanı kullanıldı.

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