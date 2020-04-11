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  • SUUDİ Arabistan'dan umreden döndükten sonra Konya'da 14 gün karantinada kalan, yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkınca tedaviye alınan Eyüp (49) ve Meryem Güdük (41) çifti, sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu edilen çift, çocuklarını çok özlediklerini, 14 gün de evde karantinada olacaklarını belirtti.
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SUUDİ Arabistan'dan umreden döndükten sonra Konya'da 14 gün karantinada kalan, yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkınca tedaviye alınan Eyüp (49) ve Meryem Güdük (41) çifti, sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu edilen çift, çocuklarını çok özlediklerini, 14 gün de evde karantinada olacaklarını belirtti.

Suudi Arabistan'dan umreden döndükten sonra Konya'da 14 gün karantinada kalan, yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkınca tedaviye alınan Eyüp (49) ve Meryem Güdük (41) çifti, sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu edilen çift, çocuklarını çok özlediklerini, 14 gün de evde karantinada olacaklarını belirtti.

DHA11 Nisan 2020 Cumartesi 09:16 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:16
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Niğde'de oturan alınan 4 çocuk babası Eyüp Güdük ve eşi Meryem Güdük, şubat ayında umre için Suudi Arabistan'a gitti. 15 Mart'ta ülkeye döndüklerinde de Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbiri kapsamında Konya'da 2 bin 200 kişiyle birlikte yurda yerleştirildi. 14 gün karantinada kalan çift, 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Çift, 11 gün süren tedavi sonucu taburcu oldu.

MİDE BULANTISI VE BAŞ AĞRISIYLA BAŞLADI

Süreci anlatan Eyüp Güdük, 'Umreden gelince yurda yerleştirildik ve orada karantinada kaldık. Hastalığım mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle başladı. Sonra tedavi olmak için hastaneye geldik. Hastalıktan etkilendik ama moralimi hep yüksek tuttum. 11 gün tedavim sürdü ve taburcu oldum. Şimdi Niğde'ye döneceğiz ve 14 günde evde karantinada kalacağız. Herkese evden çıkmamalarını ve fazla temasta bulunmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEDİK

Tedavi süreçlerinde sağlık çalışanlarının kendilerini iyi davrandıklarını belirten Meryem Güdük, 'Sağlık çalışanlar çok iyi ilgilendiler. Hastalık sürecinde diğer normal hastalıklardan farklı bir durum yok, aynı süreç gibiydi, korkulacak bir durum yoktu. Sadece 2-3 gün zor geçti, diğer günler normaldi. 4 çocuğum var. 2 aydır göremiyoruz. Onları çok özledik. Taburcu olup eve gideceğiz ama 14 gün onlardan daha uzak kalacağız" diye konuştu.

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