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Kovid-19'la mücadelede böyle yöntem görülmedi! Pentagon'dan askerlere 'temiz tişört maskesi' çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce inanın ölümüne neden olan koronavirüs (Corona virus / Covid-19) pandemisi ile mücadele devam ederken, Pentagon'dan askerlere ilginç bir çağrı yapıldı. Çağrıda, 'Geçici bir önlem olarak yüzünüzü temiz bir tişörtle kapatın.' ifadesine yer verildi.

star.com.tr06 Nisan 2020 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:44
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Koronavirüs pandemisyle mücadele etme yöntemleri eleştirilen Pentagon, tüm ABD askeri personelinin sosyal mesafe yönergelerine uyamayacakları durumlarda, yüzlerini örtmesi gerektiklerini söylüyor. Bununla birlikte, maske eksikliği konusunda, birliklerin çevredeki bezlerle kişisel önlemler alınması isteniyor.

Askeri ve sivil personel, aile üyeleri, mühendisler ve askeri üslerdeki konuklar için geçerli olan yeni anti-koronavirüs protokolü kapsamında, bireylerin birbirlerinden en az 6 feet (182 cm) uzakta duramadıklarında bir kumaşla yüzlerini kapamaları istendi.

Savunma Bakanı Mark Esper bir notta, N95 maskeleri gibi kişisel koruyucu ekipmanların “uygun personel” için ayrılacağını söyledi. Esper'e göre herkes kendi tedbirini alacak ve kendi maskesini yapmak zorunda kalacak.

Esper'in açıklamasında, 'Geçici bir önlem olarak, tüm bireyler ev eşyaları veya temiz tişörtler veya burun ve ağız bölgesini kaplayabilecek diğer temiz bezlerden yüzü kapatacak maskeler yapmalı.' dedi.

Pentagon, ABD kuvvetleri arasındaki Covid-19 pandemisine yaklaşımı nedeniyle çok fazla eleştirildi.

Öyle ki, Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier, gemisine yayılan virüs hakkında yazdığı mektup nedeniyle görevden alındı. Crozier da ABD ordusunun sağlık krizine yeterince cevap vermediğini düşünenler arasındaydı.

star.com.tr

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