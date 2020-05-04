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Güncel

Kovid-19'u yenen 40 yaşındaki hasta taburcu edildi

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:02 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:02
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Ateş, solunum sıkıntısı, öksürük ve halsizlik şikayetiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine 29 Mart'ta başvuran 40 yaşındaki Bülent Taştan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tedavisi için hastaneye yatırılan Taştan'ın durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı ve solunum cihazına bağlandı.

16 gün yoğun bakım servisinde kalan Taştan'a, immün plazma tedavisi uygulandı.

Durumu iyileşmeye başlayan Taştan, yoğun bakım servisinden çıkarılarak tedavisine hasta odasında devam edildi.

Bülent Taştan, sağlık çalışanlarının yoğun çabalarıyla 33 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

- "ALLAH HERKESE ŞİFA VERSİN"

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Taştan'ı sağlık çalışanları alkışlayarak hastaneden uğurladı.

Taştan, kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarına dönerek, "Hocalarıma sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Doktorlar, sağlık çalışanları zor günümde yanımda oldular, herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin." diye konuştu.

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