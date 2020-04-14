İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7926
  • EURO
    7,4364
  • ALTIN
    375.671
  • BIST100
    97825.7
Güncel

Kovid-19'u yenen çift, taburcu edildi

MERSİN'de koronavirüs tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan Güzin Demiray (60) ve Celal Demiray (65) çifti, alkışlarla taburcu edildi

DHA14 Nisan 2020 Salı 13:54 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 13:54
ABONE OL

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Güzin-Celal Demiray çifti, hastalığı yenerek, sağlıklarına kavuştu. 18 günlük tedavi sonunda karantina odalarından çıkan çift, gözyaşlarına hakim olamadı. İkili, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Memleketi Çorum'a gittiklerinde hastalığı kaptıklarını anlatan Celal Demiray, hastanede görevli sağlık personeline teşekkür etti. Güzin Demiray ise, hastaların umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Kızılay'dan çağrı: Kan sürekli ihtiyaçtır

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.