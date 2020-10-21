Kovid-19'u yenen doktor immün plazma çağrısı yaptı

DHA 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:55

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 2 çocuk babası Dr. Fatih Erdem'in, 2 ay önce yaılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendisini izole ederek ailesinden ve işinden ayrı kalan Erdem, hastalığı atlattıktan 28 gün sonra, Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu.

'İHTİYACI OLAN HASTALARIMIZ VAR'

Dr. Erdem, plazma bağışının önemini vurgulayarak, "Covid-19 geçiren hastalarımızın, şikayetleri bittikten 28 gün sonra Kızılay Kan Merkezleri'ne başvurup immün plazma bağışında bulunmaları iyi olur. Çünkü, yoğun bakımda gerçekten ihtiyacı olan hastalarımız var. Uygun hastalarda da hayat kurtarıcı tedavi seçeneklerimizden bir tanesi. Durumu kötüleşen hastalarda kullanıyoruz bunu. Vücudu virüsü savunamayan kişilerde kullanıyoruz, kan grubuna veriyoruz" dedi.

'HAYAT KURTARICI'

Kızılay Kan Merkezi'nin Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu Dr. Tufan Ünal da Covid-19'a yakalanıp, iyileşen herkesi bağış yapmaya davet ederek, "Plazmaları uygun hastalara verirken temin etmekte güçlük çekiyoruz. Kızılay bu konuda çok önemli işler yapıyor. Yerine göre verilen immün plazma hayat kurtarıcı. Halkımızın, özellikle Covid geçiren hastalarımızın uygun zamanlarda plazmayı bağışlaması lazım ki depolarda istediğimiz kadar bulunabilsin" diye konuştu.

Bağışın ardından Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı tarafından Dr. Fatih Erdem'e, 'İmmün Plazma Bağışçısı' belgesi verildi.