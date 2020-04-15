İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8896
  • EURO
    7,494
  • ALTIN
    380.485
  • BIST100
    96551.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kovid-19'u yenen doktoru meslektaşları alkışlarla taburcu etti
Güncel

Kovid-19'u yenen doktoru meslektaşları alkışlarla taburcu etti

Hakkari'de çalıştığı hastanede 'Covid-19' tedavisi gören hastane personeli Ziya Müezinoğlu (37), mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:08
ABONE OL

Hakkari Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle tedavisi tamamlanan hastane personeli Ziya Müezinoğlu, mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu. Zorlu bir sürecin herhangi bir problem olmadan atlatıldığını söyleyen Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Furkan Çağrı Oğuzlar, "Personelimizin tekrardan aramıza dönmesinin mutluluğu yaşıyoruz" dedi. Ağlayarak girdiği hastaneden gülerek çıktığını belirten Ziya Muezinoğlu da, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu hastalığı atlattığım için çok mutluyum. Benden sonraki hastalara çağrımdır ben bu hastalığı atlattım siz de atlatabilirsiniz. Doktorlarımız bana çok iyi baktılar hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Buraya ağlayarak girdim şu an gülerek çıkıyorum çok mutluyum, lütfen evde kalın" diye konuştu.

Kovid-19 mücadelesinde sağlık çalışanlarının takdire şayan dayanışması

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.