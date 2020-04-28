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Kovid-19'u yenen eğitimciden plazma bağışı

Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 3 Nisan'da kendisinde tespit edilen koronavirüsü yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamladı. Okumuş, 'Covid-19' hastaları için immün plazma bağışında bulundu.

DHA28 Nisan 2020 Salı 14:14 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:14
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İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, 3 Nisan Cuma günü yüksek ateşle gittiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanedeki koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen Okumuş, 10 Nisan'da taburcu edilirken, 14 günlük karantina süreci için evine geçti. Bu süreyi de tamamlayan Seyfullah Okumuş, bugün Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, 'Covid-19' immün plazma bağışında bulundu. Okumuş, "Bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanların hayatını kurtarmak gibi olacağını düşünüyorum. Bu konuda hazırım. Vatandaşlarıma tavsiyelerim. Kesinlikle alınan karar ve tedbirlere uysunlar. İşleri olmadan kesinlikle evlerinden dışarı çıkmasınlar. Kurallara uysunlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde bile maskesiz dolaşmasınlar" dedi.

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