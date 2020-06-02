İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7751
  • EURO
    7,5771
  • ALTIN
    378.946
  • BIST100
    108419
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kovid-19'u yenen Tuğba hemşireye duygulandıran sürpriz
Güncel

Kovid-19'u yenen Tuğba hemşireye duygulandıran sürpriz

Rize'de, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hemşire Tuğba Kılıç, hastaneden taburcu edildi. Evde izolasyon süreci başlayan Kılıç'a meslektaşları sürpriz yaparak, evinin önünde ‘Seni çok özledik gel artık' yazılı pankart açtı.

DHA02 Haziran 2020 Salı 12:53 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 12:53
ABONE OL

Rize’de özel hastanede hemşire olarak görev yapan Tuğba Kılıç, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Rize Devlet Hastanesi’nde 15 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Tuğba hemşire, taburcu oldu ve evde izolasyon süreci başladı. Uzun süredir Kılıç ile görüşemeyen mesai arkadaşları, ‘Seni çok özledik gel artık’ yazılı pankart ile Tuğba hemşirenin evinin bulunduğu mahalleye giderek, sürpriz yaptı. Balkona çıkan ve arkadaşlarını görünce şaşıran Tuğba hemşire ise meslektaşlarına teşekkür etti.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ’

Tuğba hemşire ile aynı hastanede görev yapan Olcay Taşkıran, dünyanın sıkıntılı süreçten geçtiğini belirterek, “Salgın döneminde sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor ve bu sıkıntı süreçte bir arkadaşımıza ne yazık ki koronavirüs bulaştı. Tuğba hemşire, 15 gün süren tedavinin ardından Allah’a şükür, bu virüs belasını yendi ve yeniden sağlığına kavuştu. Bizler de arkadaşları olarak kendisine moral vermek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Başta arkadaşımız olmak üzere bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız” dedi.

Özlem bitti... Balıkçılar oltalarını alıp İstanbul Boğazı'na koştu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.