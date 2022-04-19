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Güncel

Köy evinde yangın çıktı, 8 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında iki ev yanarak kül oldu. Yangın sırasında evin içinde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Kaya'nın cansız bedenide ulaşılırken, cesedine ulaşılamayan eşi Esma Kaya için arama çalışmaları devam ediyor. Yangında iki büyükbaş hayvan telef olurken, 2 samanlık yanarak kül oldu.

IHA19 Nisan 2022 Salı 10:58 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 10:58
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Olay gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Taşköprü köyünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde Mustafa Kaya'ya ait ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Hüseyin Kaya'ya ait boş eve sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında evde bulunan Mehmet Kaya yangında hayatını kaybederken, eşi Esma Kaya için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

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