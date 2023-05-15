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Köy evleri hızla tamamlanıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bir taraftan şehirdeki konutlar, bir taraftan da köy evleri yapılması için sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor. İlk köy evlerinin yapıldığı Özbek Mahallesi'nde de yoğun çalışma devam ediyor.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Köy evleri hızla tamamlanıyor
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nun kırsal Özbek Mahallesi'ndeki 65 evden 50'si yıkıldı.

Afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması başlandı. Çalışmalarda ilk 3 ev tamamlanarak belirlenen hak sahiplerine verildi, ardından da diğerlerinin inşaatına geçildi.

İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmaların yoğun olarak sürdüğü belirtildi.

Yıl sonuna kadar tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi beklenen köy evleri ile ilgili bilgi veren muhtar İsmail Kırmızıer,

"Köy evlerimiz yapılıyor 3 tanesi hazır. Diğerleri de hazır olacak yalnız bir isteğimiz var, köyümüzde 10-15 tane ev kalıyor. 65 hanenin 50 tanesi yıkılmıştı. Köyün komple yeni yapılan bölgeye taşınmasını istiyoruz. Yapılan evlerdeki eksikler tamamlandığında halkımız oturmaya başlayacak" dedi.

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