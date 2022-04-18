Köy köy gezen 'iyilik elçileri' miniklere unutulmaz hatıralar bırakıyor

Üniversite öğrencilerinden oluşan Varto İyilik Topluluğu, "Köy Çocuklarının Gönüllerine Dokunuyoruz Projesi" kapsamında 2019 yılından bu yana 150 üyesiyle köy köy gezerek çocukların gönüllerine dokunuyor.

Belirledikleri zamanlarda uygun olan ortalama 10 öğrencinin katılımıyla en ücra köylere giderek okullarda öğrencilere kırtasiyesi malzemesi ve oyuncak hediye eden gönüllüler, zeka oyunları da öğretiyor.

Palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencileri, gün boyunca sınıfta ve okul bahçesinde şarkılar eşliğinde köy çocuklarıyla oyunlar oynuyor.

Üç yılda 50 köy okuluna giden gönüllüler, son olarak Esenler köyünde yüzlerini boyadıkları köy çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

- "UNUTAMAYACAKLARI ANILAR YAŞAMALARINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve İyilik Topluluğu Danışmanı Murat Kaymaz, AA muhabirine, 2019'dan bu yana köylerde yaşayan çocuklar için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmak istediklerini anlatan Kaymaz, şunları kaydetti:

"Topluluğumuz sayesinde il dışından gelen öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilincini aşılamaya çalışırken aynı zamanda güzel köy çocuklarına gelecekleri ile ilgili umut vadetmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizle köyde yaşayan çocukların gönüllerine dokunarak unutamayacakları anılar yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 50 köyü ziyaret ettik. Bu köylerde kütüphaneler kurduk, kitaplar dağıttık, oyuncaklar bıraktık. Öğrencilerimize satranç ve mangala setlerini hediye ettik."

Topluluk Başkanı ve Eczane Hizmetleri Bölümü Öğrencisi Tuba Kaçira da 3 yıldır köyleri ziyaret edip, çocukların kalbine dokunmaya çalıştığını anlattı.

Köy çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Kaçira, "Küçük çocukların kalbine dokunmaya geldik. Çocuklara satranç ve mangala eğitimi veriyoruz. Köy okuluna zorlu yollardan geldik. Bütün köylere gitmeyi düşünüyoruz. Çocuklarla vakit geçirmek bizi çok mutlu ediyor. Onların yüzündeki mutluluğu görünce bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz." diye konuştu.

Palyaço kostümüyle etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden Beritan Kutlu da "Bugün palyaço kostümüyle onları eğlendirdik. Çocuklarla dans edip şarkılar söyledik, oyunlar oynadık. Çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. İlk defa palyaço gördüler. Çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüm ve hepimiz çok mutlu olduk." dedi.

- "DAHA ÖNCE HİÇ PALYAÇO GÖRMEMİŞTİM"

Sınıf öğretmeni Merve Demiral, topluluğun çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattığını ifade etti.

Demiral, "Öğrencilerin dört gözle beklediği palyaçomuz geldi. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Okulumuz kırsalda olduğu için öğrencilerimiz hiç palyaço görmemişti. Çocuklarımızın anı defterine unutulmayacak bir gün ekleyen Varto İyilik Topluluğu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Dilan Bingöl, "Satranç oynadık ve şarkılar söyledik. Bir gün boyunca eğlendik ve güzel vakit geçirdik. Çok mutlu oldum. Daha önce hiç palyaço görmemiştim. Arkadaşlarım ve öğretmenim de çok mutlu oldu." dedi.