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Köy odasında silahlı 'gürültü' kavgası: 3 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki köy odasında, gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.D. (38), N.Ş. (42) ve M.D. (33) ayaklarından vurularak yaralandı.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 10:33 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 10:33
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Aslanapa ilçesine bağlı Ada köyünde saat 02.30 sıralarında A.A. (44), köy odasında gürültü çıkardıkları gerekçesiyle Z.D., N.Ş. ve M.D. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle 3 kişiye ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ayaklarından vurularak yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından yakalanan A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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