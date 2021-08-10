İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2021 Salı / 2 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6446
  • EURO
    10,1485
  • ALTIN
    482.036
  • BIST100
    1432.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmaları sürüyor
Güncel

Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürülüyor. Alevlerin sarp ve vadinin yer aldığı alanda olması, karadan çalışmayı olumsuz etkilerken, havadan yoğun olarak müdahale ediliyor.

DHA10 Ağustos 2021 Salı 10:03 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 10:03
ABONE OL

Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormana sıçrarken, ekipler ise alevlerle yoğun mücadele başlattı. Orman, itfaiye, polis, jandarma, Kızılay ve UMKE ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de bölgede görev yapıyor. Yangın, 13'üncü günde Çövmen Yaylası ile Çiçekbaba Dağı arasındaki vadide devam ederken, bu hatta sarp yamaçlar ve derin vadilerin bulunması, karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor. Bölgede, havadan 9 helikopterle aralıksız müdahalede bulunuluyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.