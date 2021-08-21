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Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan, yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:38 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:39
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Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, dün saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sarp bölgedeki yangına 12 helikopter ve 2 uçakla havadan, 12 su tankeri, 4 dozer, 40 arazözle de karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale durdu.

Orman işçileri ile itfaiye ekiplerinin zor şartlar altında görev yaptığı yangın, 11 saat sonra, saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da yeniden bölgeye yönlendirildi.

Köyceğiz'de 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 14 günde kontrol altına alınabilmişti.

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