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Köyde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve depo kül oldu

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında 11 ev yanarak kül oldu. Vali Çiftçi, 'Vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacak' dedi.

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Yangının duyulmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, köye giderek incelemelerde bulundu.
 
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çal köyündeki bir evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere sıçradı. İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına Çorum, Amasya, Sinop’tan itfaiyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
 
VALİ ÇİFTÇİ: VATANDAŞLARIMIZIN YARALARI EN KISA SÜREDE SARILACAK
 
Vali Mustafa Çiftçi, “İlçemize bağlı Çal köyünde akşam saatlerinde çıkan yangında 8 ev, 1 adet ahır ve 1 adet depoda tamamen yanarak kül olmuştur.  Yangının tamamen kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının başlamasıyla birlikte hasar tespit çalışmaları başlayacak. Hasar tespit çalışmalarının ardından İçişleri bakanlığı AFAD Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne başvuracağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin kısa süre giderilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti kısa sürede göstereceğiz. Evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

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