İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9789
  • EURO
    6,5525
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Köyde rahatsızlanan iki kardeşin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
Güncel

Köyde rahatsızlanan iki kardeşin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan iki kardeş, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

AA10.02.2020  07:31 - Güncelleme: 10.02.2020  07:31

Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Günyolu köyü Duryan mezrasında yaşayan Bilal (3) ve Kevser Temel (5), evlerinde aniden rahatsızlandı.

Yüksek ateş şikayeti olan iki kardeşin ailesi ve köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Söz konusu mezra girişinde ambulansın kara saplanması üzere ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, ambulansı iş makinesine bağlanan halatla kara saplandığı yerden çıkardı.

Kar küreme çalışmalarına devam eden ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından kardeşlerin yaşadığı mezraya ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan kardeşler, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin siber saldırıları önleme merkezi kapılarını açtı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'
İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

Fenerbahçe'de gündem ligden çekilmek
Fenerbahçe'de gündem ligden çekilmek

Fenerbahçe'de gündem ligden çekilmek

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

İşte okulların tatil olduğu iller
İşte okulların tatil olduğu iller

İşte okulların tatil olduğu iller
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.