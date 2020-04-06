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Adıyaman'a bağlı Sarıkaya Köyü sakinleri kendilerini karantinaya aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı Sarıkaya Köyü sakinleri aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkışını kapatarak kendilerini karantinaya aldı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:09
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle köylerini ve köy sakinlerini virüsten korumaya çalışan Adıyaman Merkeze 45 Kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya (Çige) Köyü halkı aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Köyün giriş ve çıkış noktalarını ağaçlarla, çalılar ve taşlarla kapatan köylüler, salgın bitene kadar kimseyi köylerine kabul edemeyeceklerini belirttiler. Köylüler aynı zamanda herkesi evde kalmaya davet ederek yapılan uyarılara da uymalarını istediler.

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