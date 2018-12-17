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Köylülerin çabası yetersiz kaldı, ahşap ev tamamen yandı

Aydın’ın Efeler ilçesi Musluca Mahallesi’nde meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı. Evi yanan 50 yaşlarındaki Ümit Konay ise sokakta kaldı.

  • İHA
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Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Musluca Köyü’nde yalınız başında yaşayan Ümit Konay’ın evinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan kendi çabaları ile yangına müdahale ederken diğer yandan da itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangında ev içerisindeki eşyalarla birlikte tamamen yandı. Barınacak yeri ve yatacak bir yatağı dahi kalmayan vatandaşa çevre sakinleri sahip çıkarken, yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
 

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