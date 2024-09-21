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  • Köylülerin sığındığı ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 6 yaralı
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Köylülerin sığındığı ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 6 yaralı

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 17:12 - Güncelleme:
Köylülerin sığındığı ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 6 yaralı
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Merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.

Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

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