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Köylünün zamanında ihbarı erken müdahaleyi sağladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, köy sakininin zamanında ihbarıyla bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadı.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
Köylünün zamanında ihbarı erken müdahaleyi sağladı
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Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde otluk alanda çıkarak Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerce 22 saatte kontrol altına alınan yangın, Demirler köyünü de etkiledi.

Yangının çıktığı gün bakkaldan alışveriş yaptığı sırada dağın yamacında alevleri fark eden köy sakini İsmail Akçakoca, durumu muhtara ve yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının yerleşim yerine ulaşması engellendi.

- "EKİPLERDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yangını fark etme anını, AA muhabirine anlatan İsmail Akçakoca, "Bakkaldan alışveriş yapıyordum ve köyün yamacında, zirve dediğimiz yerde yangın başladı. Ankara ve Gerede'de bulunan kurumları arayarak durumu anlattım. Büyükbaş hayvanlarımı yayla istikametine saldım." ifadesini kullandı.

Akçakoca, köylülerle birlikte yangın bölgesine gittiklerini belirterek, "Buraları kurtardık elimizden geldiğince. Köyümüzün çevresinde bulunan alanların tamamı yandı. Köyümüzün bir obası olarak sadece burası kaldı. Berçinçatak (Kızılcahamam) bölgesindeki yangın da söndürüldü, soğutma yapılıyor. Ekiplerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Köyü yangından kurtarmak için kendilerinin de imkanları doğrultusunda önlem aldığını dile getiren Akçakoca, "Elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

Akçakoca, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerine ulaşmadığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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