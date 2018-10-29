Koyun otlatma cinayetine 1 tutuklama

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Y.'ye (57) ait koyunlar, otlamak için Uyanık ailesinin mısır tarlasına girdi. Koyunların tarlaya girmesine sinirlenen Uyanık ailesi ile karşı grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ali Uyanık, karın bölgesinden tüfekle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Uyanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen Ömer Y., çocukları Mehmet Y. (28), Muzaffer Y. (30) ile İsmail A. (23) ve Adem İnlier'i (35) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, tüfeği karşı tarafın olay yerine getirdiğini, tüfeği Ali Uyanık'ın elinden almaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem İnlier, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.