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Koyun otlatma tartışmasında kan aktı! Gözü dönen çoban aynı aileden 3 kişiyi ağır yaraladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Gözü dönen oğul, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

IHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 08:51 - Güncelleme:
Koyun otlatma tartışmasında kan aktı! Gözü dönen çoban aynı aileden 3 kişiyi ağır yaraladı
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Olay, Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Gürdük alanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde çobanlık yapan Şükrü A. koyunlarını otlatmak için Yakup Şahan'ın bulunduğu tarlaya girdi. Hayvanların tarlasına zarar verdiğini gören Şahan, Şükrü A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen Şükrü A.'nın oğlu Bayram A., eline aldığı bıçakla aynı aileden Yakup Şahan, oğlu İsmail Şahan ve yeğeni Emin Şahan'ı ağır yaraladı. Tartışmanın olduğunu gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, saldırganı olay yerinde yakalarken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Aynı aileden yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Çoban ve oğlu gözaltına alınırken, ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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