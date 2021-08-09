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Koyunlarını otlatmak için çıktığı yerde erkek cesedi buldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde koyunlarını otlatmak için zeytin bahçesine giren bir şahıs ağacın altında hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:34 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:34
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Bursa'da zeytinlik alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde, Demirtaş Barajı mevkisinde koyunlarını otlatmak için zeytinliğe giren Salih Taran, ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunun bazı bölgeleri parçalanan bu kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Taran, gazetecilere, cesedi, hayvanlarını otlatırken fark ettiğini söyledi. Konuyu muhtara anlattığını, ardından ekiplere haber verdiklerini belirten Taran, "Şahsı ilk defa görüyorum. Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım." dedi.

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