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Koza İpek davasında savcı mütalaasını açıkladı: Cafer Tekin İpek'e 90 yıl istedi

Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

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Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.

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