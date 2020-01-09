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Koza İpek Holding davasında karar belli oldu

Koza-İpek Holding davasında mahkeme kararını açıkladı. Sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

AA09.01.2020  11:59 - Güncelleme: 09.01.2020  12:55
Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Cafer Tekin İpek'i silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.Cafer Tekin İpek, SPK Kanununa muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasına, 22 kere Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Cafer Tekin İpek, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.Sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, SPK Kanununa muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası verildi.Sanıklar, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyum yönetiminde bulunan Koza-İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine hükmedildi.

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