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  • ''Kozalak'' ile orman yangınlarına 30 dakika içinde müdahale edilebilecek
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''Kozalak'' ile orman yangınlarına 30 dakika içinde müdahale edilebilecek

Ağaçlara bağlanan erken tespit sistemi 'Kozalak' ile orman yangınları, yarım saat içinde belirlenerek erken müdahalede bulunulabilecek.

AA1 Eylül 2023 Cuma 18:02 - Güncelleme:
''Kozalak'' ile orman yangınlarına 30 dakika içinde müdahale edilebilecek
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AA'nın 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarını ağırlıyor.

Festivalin üçüncü gününde Afet Yönetim Teknolojileri bölümünde hızlandırma kategorisinde düzenlenen yarışmada en iyi girişim ödülünü "Kozalak" projesi kazandı.

Projenin sahibi şirket yetkilisi Suat Batuhan Esirger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınları için erken tespit ve uyarı sistemi ürettiklerini belirtti.

"OTOMATİK OLARAK HABER VERİYOR"

Ürettikleri cihazların ağaçların gövdesine bağlandığını ifade eden Esirger, "Cihaz anormal bir durum olduğu anda yetkililere otomatik olarak haber veriyor." dedi.

Esirger, cihazın sensörler aracılığıyla ortam hakkında veri aldığını anlatarak, "Bunun altında bir özelleşmiş sensörümüz var. Akıllı bir burun gibi de düşünebilirsiniz. Devamlı olarak havayı kokluyoruz. Ve bir anormal durum olduğu anda bu bir sigara dumanı, araç egzozu mu, orman yangını gibi durumlarda bunları ayırt ediyor. Sonrasında yetkililere haber verip erken müdahale edilmesini sağlıyor." diye konuştu.

30 DAKİKA İÇİNDE TESPİT EDİLİYOR

Esirger, şunları kaydetti:

"İHA'lar ve termal kameraların ortalama yangın tespit süresi doksan dakikanın üzerinde. Bu maalesef yangının büyümesine ve daha çok efor harcanmasına neden oluyor. Biz bunu 30 dakikaya hatta 15 dakikanın altına çekiyoruz. Dolayısıyla birkaç kovayla söndürülebilecek bir yangını kolayca bertaraf etmiş oluyoruz."

Cihazın güneş enerjisi ile çalıştığını dile getiren Esirger, seri üretime geçtiklerini ve cihazın sahada kullanıldığını aktardı.

Esirger, "Hedefimiz öncelikli olarak ülkemizi korumak. Türkiye'de yaygınlaşmak. Mersin'de cihazlarımız var. Bodrum da birkaç yerimiz var. Önümüzdeki günlerde koruduğumuz yerlerin sayısını artırmak istiyoruz. Şu an 1,5 milyon metrekarenin üzerinde yer koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca cihaz TEKNOFEST'te Afet Yönetim Teknolojileri'nde düzenlenen Hızlandırma Kategorisi'ndeki yarışmada en iyi girişim ödülüne layık görüldü.

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