Kozan'da iki katlı binada yangın

Yangın, gece saatlerinde Irmak Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap-tuğla yapımı binanın üst katındaki kullanılmayan boş dairede çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede üst katı saran alevler, alt kattaki cep telefonu dükkanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Binanın üst katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, cep telefonu dükkanında hasar oluştu. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.