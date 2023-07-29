Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Turgutlu'daki ormanlık alanda çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangını fark eden yöre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 8 su tankıyla ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Bölgeye Osmaniye'nin Kadirli ile Adana'nın Feke ilçesinden de 6 arazöz ile 2 su tankı takviye olarak geldi.

16 arazöz 10 su tankı ve 30 personelle yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangın çok daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.