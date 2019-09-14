Kozanlı Ömer'in kardeşi de ''emniyet imamı'' çıktı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 31 Temmuz 2019'da açıklanan kararın gerekçesinde, Yasin Özdil'in örgütün emniyet mahrem yapılanmasında "üst düzey B vasfında" görev yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu vurgulandı.

AA muhabirinin ulaştığı kararda, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve örgütün emniyet mahrem yapılanması anlatıldı.

FETÖ'nün, teröristbaşı Fetullah Gülen tarafından 1966'da kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak ülke yönetimini ele geçirmek olduğuna dikkat çekildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına geniş yer verilen kararda, emniyet mahrem yapılanmasının, 7 büyük bölge ve bunlara bağlı küçük bölgeler ile 10 ana temsilcilikten oluştuğu ifade edildi.

Büyük bölgelerin Ankara BB, Ege BB, Erzurum BB, Gaziantep BB, İrfan Bey BB (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Marmara BB ve Okul BB (Polis Okulları) olduğu belirtilen gerekçeli kararda, büyük bölgenin alt birimlerini oluşturan yapılanmalara ise küçük bölge (KB) denildiği anlatıldı.

Küçük bölgelerin il ve ilçelerden oluştuğu bildirilen gerekçeli kararda, "Emniyet Mahrem Hizmetler Yapılanması Kodlamaları" başlığı altında FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) içindeki yapılanmasına da yer verildi.

FETÖ'nün EGM bünyesinde örgütlenmesinin 10 ana temsilcilik şeklinde olduğuna işaret edilen kararda, şu tespitlerde bulunuldu: "FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğündeki yapılanması, Ankara Büyük Bölge Temsilciliği, İstanbul/Marmara Büyük Bölge Temsilciliği, İzmir/Ege Büyük Bölge Temsilciliği, Gaziantep Büyük Bölge Temsilciliği, Erzurum Büyük Bölge Temsilciliği, İrfan Bey Temsilciliği (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Okul Büyük Bölge Temsilciliği (Polis Okulları), Dil Kursu Büyük Bölge Temsilciliği (İDB-Yıldız), Kimya Dersi Temsilciliği (KOM), Tarih Dersi Temsilciliği (TEM) olarak 10 ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların üstünde bunları yöneten bir birim abisi vardır. Bu kişi sözde EGM'yi yöneten imamdır. Emniyet imamına bağlı çalışan bir sekreter vardır. Bu sekreter, FETÖ'nün mali ve personel yapısını takip eder. Temsilciliklere bağlı küçük bölge mesulü/genel müdürü vardır. Her temsilciliğin altında dörder küçük bölge bulunmaktadır."

- BYLOCK'A 20 BİNDEN FAZLA GİRİŞ YAPMIŞ

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün örgüt yapısı ve emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin verilen bilginin ardından sanık Yasin Özdil'in eylemleri aktarıldı.

Buna göre Yasin Özdil de 2001-2013 yılları arasında "Türkiye emniyet mahrem imamı" olan ağabeyi "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil gibi emniyet mahrem imamları arasında yer aldı.

Gizli tanık Garson'un mahkemeye sunduğu ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin tespitlerin bulunduğu hafıza kartındaki bilgilere göre Özdil, örgüt içinde "Yılmaz" kod adını kullanıyordu.

Özdil'in FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında "üst düzey B vasfında" görev yaptığını mahkemede dinlenen tanıklar da teyit etti.

Mahkemedeki savunmasında FETÖ ile bağını ve kod adı kullandığını inkar eden Özdil'in ByLock kullanıcı bilgilerinin, adının kısaltması ile kod ismi olduğu belirtilen Yılmaz'ın birleşiminden ortaya çıkan "ysn yılmaz" olarak belirlendi.

Son rakamları "67 57" ile biten telefon hattı üzerinden 16 Ağustos 2014 ile 26 Nisan 2015 arasında ByLock kullandığı tespit edilen Özdil, bu zaman zarfında 20 bin 322 kez ByLock hedef IP'lerine erişim sağladı.

Kararda, Özdil'in, ByLock üzerinden örgütün motivasyonunu artırmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Özdil'in ByLock yazışmalarından bazıları şu şekilde:

"Halkla ilişkilere bakıyorum, festival ve dil olimpiyat derken zaman uçuyor..."

"Rıza abi, Odessa'daki arkadaşı ekledim. Onun eklemesi de gerek. Beni eklesin. Yasinn."

"Hizmet insanının vasıfları, hizmet insanı şikayet etmez, hizmet eder. Hizmetteki eksik ve kusurları da tenkit etmez tekmil eder. Ben ne geçmişin kahramanı ne de geleceğin şehsuvarı olmayı istemem ben bugünün hizmetinde bir nefer olmayı her ikisine de tercih ederim... Cemaat içinde olun cemaat içinde kalın cemaat içinde ölün ama bunun için mutlaka vazife alın..."

- TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMAMIŞTI

Sanık Yasin Özdil, 6 Eylül 2018'de Moldova'da gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye iade edildi. Ardından Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. 31 Temmuz 2019'daki karar duruşmasında Özdil, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi.

Yargılama sürecinde pişman olduğu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle Özdil'e takdiri indirim uygulanmadı.