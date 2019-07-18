KPSS 2019 ÖABT öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama ekranı! KPSS 2019 ÖABT öğretmenlik sınavı giriş belgeleri açıklandı!

ÖABT KPSS 2019 son dakika öğretmenlik sınavı giriş belgeleri az önce açıklandı! 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adayları, ‘KPSS 2019 öğretmenlik sınavı giriş belgeleri nelerdir?’ sorusuna an itibari ile yanıt aramaya başladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir. İşte KPSS 2019 öğretmenlik sınavı ile ilgili ayrıntılar…

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

-KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç Başvuru tarihi: 28 Mayıs 2018.

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav günü 28 Temmuz

-2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav günü 14 Temmuz

KPSS’DE BARAJ PUANI VAR MI?

2002 yılından itibaren ÖSYM KPSS lisans sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.

KPSS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR

KPSS, 14 Temmuz 2019, 20 Temmuz 2019 ve 21 Temmuz 2019 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT),MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2018-KPSS sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2018- KPSS'ye giren adaylardan A Grubu veya öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2019-KPSS'ye girebileceklerdir.

Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte, mezun durumda olmaları şarttır.

Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.