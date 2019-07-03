‘KPSS sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak? KPSS 2019 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS 2019 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?’ sorularına on binlerce adaya tarafından arama motorlarında anbean yanıt aranmaya devam ediliyor. Kamu personeli olmak için KPSS 2019 sınavına girecek olan vatandaşlar, KPSS 2019 sınav giriş yerlerinin açıklanması için geri sayıma geçti. 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek KPSS 2019 sınav giriş yerleri ÖSYM’nin resmi internet sitesinden adaylara duyurulacak. KPSS sınav giriş yerleri, 14 Temmuz'da A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olan birçok adayın gündeminde yer alıyor. 14 Temmuz tarihinin ardından bölümlerine göre 20-21 Temmuz KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi ve 28 Temmuz tarihinde ÖABT sınavına devam edecek. KPSS 2019 sınav giriş yerlerinin sınavdan bir hafta önce (8 Temmuz gibi) açıklanması bekleniyor. KPSS 2019 sınav girişi yerleri son dakika duyurularını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte detaylar…

KPSS 2019 SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2019 sınav giriş yerlerinin sınav tarihinde 1 hafta önce (8 Temmuz gibi) açıklanacağı belirtiliyor. KPSS 2019 sınav giriş yerleri ile ilgili son dakika gelişmelerini sizinle paylaşacağız.

KPSS 2019 SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Sınav günü 14 Temmuz 201

KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta duyurulacak.

2018 KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Testi ve Cevap Anahtarına (https://www.osym.gov.tr/TR,15208/2018-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari–10.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz

KPSS 2019 SINAVINDA ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER?

2019 KPSS sınavına giren adayların aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

KPSS 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS 2019 sınavına girecek adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.