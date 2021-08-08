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KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının 3. oturumu İstanbul'da başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3. oturumu İstanbul'da başladı.

AA8 Ağustos 2021 Pazar 10:48 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 10:48
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Adaylar, sabah erken saatlerden itibaren kentte sınav için belirlenen merkezlere gelmeye başladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alınırken, saat 10.00'dan sonra gelenlerin sınava alınmayacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerde maske ve dezenfektan dağıtılan adaylar, sosyal mesafe konusunda da uyarıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumunda (işletme, muhasebe, istatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak.

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