14 Eylül 2025 Pazar
Güncel

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu başladı.

AA14 Eylül 2025 Pazar 10:26
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti. Bugün saat 10.15'te başlayan sınavın üçüncü oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Sınava 40 bin 637 aday başvururken, işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru sorulacak, cevaplamaları için 160 dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak.

