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Güncel

KPSS davasında iki sanığa ''FETÖ üyeliği''nden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin iki ayrı davada sanıklardan birine 12 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis ve adli para cezası verildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 17:19 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:19

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara sanıklar Bünyamin Ugar ve Bilal Yiğit katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Yapılan değerlendirmenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ugar'ı "FETÖ üyeliği"nden 12 yıla, Yiğit'i ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme ayrıca, sanık Yiğit'in atandığı kamu kurumunda çalıştığı süre boyunca aldığı paranın iki katı kadar adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Ugar hakkındaki, "astsubaylık sınav sorularının FETÖ üyelerine dağıtımının sağlanması" iddiaları kapsamında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da hükmedildi.

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